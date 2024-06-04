В РГСУ выяснили, когда население России может составить 350 миллионов

Население России может составить 350 млн человек через два-три поколения. К такому выводу в ходе исследования (есть в распоряжении RT) пришли учёные Российского государственного социального университета (РГСУ).
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