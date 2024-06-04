RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️люди , что с Вами!!!! Кто это разрешает безумством?!!! Беснуются!!!«Нарушают установ...
  • лина любимцева
    А никто не верит в "одиночку"... Это заказное покушение, с целью УБИТЬ! Но... что-то пошло не так. Фицо повезло, что ...Фицо не верит в т...
  • лина любимцева
    Навезут всякой ДРЯНИ!! Вот что ЗМЕЯ?... Интересное животное? ЧЕМ  змея может привлечь человека? Кроме отвращения и оп...В Москве поймали ...

В РГСУ выяснили, когда население России может составить 350 миллионов

В РГСУ выяснили, когда население России может составить 350 миллионов

Население России может составить 350 млн человек через два-три поколения. К такому выводу в ходе исследования (есть в распоряжении RT) пришли учёные Российского государственного социального университета (РГСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх