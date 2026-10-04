В Самаре грузовик провалился под асфальт в центре города

На пересечении переулка Тургенева и улицы Арцыбушевской грузовик одной из торговых сетей угодил правым передним колесом в скрытый под водой провал, из-за чего для его извлечения потребовалась спецтехника, а в близлежащих домах отключили холодную воду.
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