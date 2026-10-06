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Царьград

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Полиция Новороссийска выявила 21 нарушителя на овощной базе

Полиция Новороссийска выявила 21 нарушителя на овощной базе

Полиция оформила административные материалы на 21 иностранца из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана за работу без разрешений и нарушение режима пребывания; восьмерых из них ждёт принудительное выдворение.

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