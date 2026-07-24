ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Больная раком Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова: вот что случилось

Больная раком Наталья Дрожжина нанесла удар по осиротевшей дочери Алексея Баталова: вот что случилось

Мария Баталова в шоке от иска на 13 миллионов Борис КУДРЯВОВ Осиротевшая дочь Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко, с детства страдающая от ДЦП, получила иск на 13 миллионов рублей.

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