Эксперт Лозанский: Трамп лишится поста, если до 20 января начнет переговоры с РФ

REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп может лишиться президентского поста, если вступит в переговоры с РФ до своей официальной инаугурации 20 января, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с "Радио 1".
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