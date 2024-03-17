В Магадане полицейские рассказали учащимся о вреде потребления наркотических средств

В Магадане в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходят встречи полицейских с молодежью. Оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Татьяна Черникова посетила колледж сервиса и технологий.
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