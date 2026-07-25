💡Евпатория и три поселка остались без света Как сообщил глава администрации города Виталий Оганесян, электричество отсутствует в Евпатории, а также в поселках Мирный, Заозёрное и Новоозёрное.
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💡Евпатория и три поселка остались без света Как сообщил глава администрации города Виталий Оганесян, электричество отсутствует в Евпатории, а также в поселках Мирный, Заозёрное и Новоозёрное.