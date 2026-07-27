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SPORT24.ru

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В этот подвиг игрока «Спартака» трудно поверить даже спустя десятки лет! Гуреев спас команду, став вратарем

В этот подвиг игрока «Спартака» трудно поверить даже спустя десятки лет! Гуреев спас команду, став вратарем

Удивительный случай.Валентин Гуреев в своей жизни и карьере прошел через очень многое. С самого рождения легендарный нападающий «Спартака» был вынужден преодолевать серьезнейшие препятствия — он родился в 1946 году.

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