Техноэксперт Кашницкая: замена аккумулятора продлевает срок службы смартфона

Техноэксперт Анна Кашницкая рассказала, что смартфон не обязательно менять только из-за возраста: многие проблемы можно устранить отдельно и продлить срок службы устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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