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Царьград

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В вертолёте МИ-8, пропавшем на Камчатке, был челябинец с женой

В вертолёте МИ-8, пропавшем на Камчатке, был челябинец с женой

На борту воздушного судна находились статусные туристы, которые летели на экскурсию к одному из вулканов.

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