Где смотреть бой Наоя Иноуэ − Марлон Тапалес 26 декабря, во сколько начало прямой трансляции боя

26 декабря в Токио, Япония, состоится вечер бокса, в главном событии которого японский боксер Наоя Иноуэ и филиппинец Марлон Тапалес сойдутся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).