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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Starfield получила поддержку 120 FPS на Xbox Series S — фанаты постарались Для этого потре...

Starfield получила поддержку 120 FPS на Xbox Series S — фанаты постарались Для этого потре...

Starfield получила поддержку 120 FPS на Xbox Series S — фанаты постаралисьДля этого потребуется установить из раздела Creations ряд модификаций, включая Uncap FPS for Series S, Performance Tweaks, Performance Shadows, Remove Grass, Crowd Reducer и No God Rays.

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