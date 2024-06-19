Starfield получила поддержку 120 FPS на Xbox Series S — фанаты постарались Для этого потре...

Starfield получила поддержку 120 FPS на Xbox Series S — фанаты постаралисьДля этого потребуется установить из раздела Creations ряд модификаций, включая Uncap FPS for Series S, Performance Tweaks, Performance Shadows, Remove Grass, Crowd Reducer и No God Rays.
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