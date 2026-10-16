Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что во время президентства Джо Байдена поставленные Украине американские ракеты перепродавались на «открытом рынке».
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