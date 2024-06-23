В Севастополе 14 человек пострадали при отражении ракетной атаки

Среди раненых есть двое детей, сообщил губернаторСредства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в Севастополе, сбив пять целей над акваторией Черного моря, но осколки от них упали в прибрежной зоне.
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