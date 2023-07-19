Нельзя продавать квартиры с торгов под видом дебиторской задолженности В рамках дела о банкротстве должника АСВ обратилось с заявлением об оспаривании торгов по продаже дебиторской задолженности, указывая на то, что, фактически торги проведены с отличной от заявленной целью – определённому кругу лиц была доступна возможность влияния на результат ещё не состоявшихся торгов путём сокрытия реальных […] Сообщение Можно или нет продавать квартиры с торгов под видом дебиторской задолженности появились сначала на Юридическая консультация онлайн бесплатноЮридическая консультация онлайн бесплатно - Предоставляем консультацию по уголовным, гражданским, административным, семейным и трудовым делам.