Голикова выступила на форуме Юлии Барановской «Женщины Донбасса»

МОСКВА, 24 июня, ФедералПресс. Проект «Женщины Донбасса» – величайшая социальная миссия, поскольку он рассказывает истории о жизни людей, которые столкнулись с невероятными трудностями и смогли их преодолеть.
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