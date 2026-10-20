За десять дней с момента, когда Трамп снял санкции с российского дизеля, Зеленский дал восемь интервью американским СМИ.
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В Киеве таких крыс множество и что бы их остановить нужно ликвидировать либо их, либо тех кто их кормит-третьего не дано! И понятно, что остаётся реальным капитуляция Киева.