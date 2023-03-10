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Домантас Сабонис оформил 9-й трипл-дабл в сезоне. «Кингз» одежали 7-ю победу в 8 матчах

Домантас Сабонис оформил 9-й трипл-дабл в сезоне. «Кингз» одежали 7-ю победу в 8 матчах

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 10 передач в победном матче против «Нью-Йорка» (122:117).

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