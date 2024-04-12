11 апреля 2024 года региональный бизнес-омбудсмен Николай Мамулат принял участие во встрече предпринимателей с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом на базе Промышленно-логистического парка области в Новосибирском районе.
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