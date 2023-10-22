Отчаяние японских рыбаков: промысел осьминога у Курил в рамках соглашения с Россией откладывается. Остается лишь ловить рыбу в своих водах у Немуро

© AP Photo / S.L. Bachman Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Ответные действия России на санкционную политику Токио ударили по рыбной отрасли Японии, пишет Hokkaido Shimbun.
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