НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    так интересно  "!  они уничтожают  наши  склады  с вооружением  а мы  бьем  !  по каким объектам мы бьем  .  кажется ...Российские военны...
  • иван ница
    А тверская обл.и краснодарский край что нев глубине? Или ждём удары по Новосибирску и ЕКБ ?Пресса Британии: ...
  • Eduard
    Им бы за своими Президентами смотреть!Австрийский астро...

Российские военные нанесли удары по объектам в Киевской, Хмельницкой и других областях Украины

Российские военные нанесли удары по объектам в Киевской, Хмельницкой и других областях Украины

Над Черкасской областью было замечено несколько БПЛА «Герань», принадлежащих Вооруженным силам РФ. Они кружили в поисках целей, после чего раздались взрывы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
так интересно  &quot;!  они уничтожают  наши  склады  с вооружением  а мы  бьем  !  по каким объектам мы бьем  .  кажется  что   бьем  в пустоту  просто для народа   . это . а на самом деле  не куда мы не бьем .
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх