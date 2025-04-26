Приметы и поверья на 27 апреля 2025 года в день Мартына Лисогона Алёна ЮрьеваОбзор народных примет и древних поверий на 27 апреля 2025 года в основном сосредоточен на наблюдениях за погодными условиями и поведением животных.
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