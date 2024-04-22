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МКБ планирует активнее привлекать зарплатных клиентов

МКБ планирует активнее привлекать зарплатных клиентов

Московской кредитный банк (МКБ) в рамках своей стратегии развития до 2029 года планирует увеличить число розничных клиентов на 10–15% в год, в том числе за счет клиентов премиум-сегмента, число зарплатников — на 20–30% в год.

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