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Кабмин не поддержал идею снижения стоимости ОСАГО для российских автомобилей

Кабмин не поддержал идею снижения стоимости ОСАГО для российских автомобилей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей, который разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

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