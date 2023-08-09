Кабмин не поддержал идею снижения стоимости ОСАГО для российских автомобилей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей, который разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей, который разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.
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