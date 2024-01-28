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Закон, порядок, государство

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На Купянском направлении расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ

На Купянском направлении расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ

В зоне специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, сооружений, бронетехники и живой силы противника.

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