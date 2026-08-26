Психолог Голдман рассказала о скрытой угрозе щедрости в отношениях

Попытки контролировать расходы и разный подход к семейному бюджету часто приводят к серьезным конфликтам и эмоциональному отдалению партнеров из-за скрытых ожиданий и отсутствия открытых разговоров о финансовых границах.
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