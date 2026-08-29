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Газета.ру

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Арагчи: власти Японии должны объяснить использование F-16 на Ближнем Востоке

Арагчи: власти Японии должны объяснить использование F-16 на Ближнем Востоке

Гражданам Японии следует потребовать от своего правительства объяснений по поводу использования истребителей F-16 с американской базе в городе Мисава на Ближнем Востоке, заявил в интервью Kyodo глава иранского МИД Аббас Арагчи.

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