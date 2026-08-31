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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фердинанд о Лисандро: «Один из лучших защитников мира в игре с мячом, я бы сказал. Перехваты в ограниченном пространстве, продвижение под прессингом – с ним сложно сравниться»

Бывший футболист « Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд назал Лисандро Мартинеса одним из лучших защитников мира в обращении с мячом.

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