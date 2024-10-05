Леус: в ночь на воскресенье ожидается сильная магнитная буря

Слабые геомагнитные возмущения начнутся еще до полудня субботы 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9, которые заняли соответственно третье и первое места в списки самых сильных нынешнего 25 солнечного цикла, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.