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На автобусных остановках Анталии вывесили плакаты на русском языке

На автобусных остановках Анталии вывесили плакаты на русском языке Автобусные остановки главной туристической провинции Турции местные власти оборудовали информационными плакатами, предназначенными исключительно для русскоговорящих туристов.

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