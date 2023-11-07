Хоккеист Овечкин заявил, что "Вашингтон" движется в правильном направлении

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что нестабильная игра команды в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связана с изменениями в тренерском штабе и приходом новых игроков.
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