Хоккеист Овечкин заявил, что "Вашингтон" движется в правильном направлении

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что нестабильная игра команды в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связана с изменениями в тренерском штабе и приходом новых игроков.