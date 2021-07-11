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  • Владимир Самойленко
    дык расскажи про этот носок более популярно. затми автора.Лиловый носок: Пр...

Лиловый носок: Простейший организм, о котором мы ничего не можем понять. Зато смешно

Лиловый носок: Простейший организм, о котором мы ничего не можем понять. Зато смешно

У неё нет мозга. У неё нет сердца. Её внутренний мир прост настолько, что непонятно, как она с этим живет.

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Тахир Сукуров
Александр Пушкин О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. 1829 г.
Владимир Н
Да грустно, материала в статье нет, а шутки Петросян писал, видимо вместе с бывшей женой... грустно.
Владимир Самойленко
дык расскажи про этот носок более популярно. затми автора.

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