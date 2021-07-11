Лиловый носок: Простейший организм, о котором мы ничего не можем понять. Зато смешно

мриолдПрогрессЛиловый носок: Простейший организм, о котором мы ничего не можем понять. Зато смешноУ неё нет мозга. У неё нет сердца. Её внутренний мир прост настолько, что непонятно, как она с этим живет.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТСТахир СукуровАлександр Пушкин О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. 1829 г.Владимир НДа грустно, материала в статье нет, а шутки Петросян писал, видимо вместе с бывшей женой... грустно.Владимир Самойленкодык расскажи про этот носок более популярно. затми автора.Комментировать
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