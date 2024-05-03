Чистая питьевая вода появится у жителей села Малая Топка Иркутского района

Чистую воду будут получать жители села Малая Топка Иркутского района. Как сообщили в районной администрации, в селе построили станцию химводоподготовки, которую в этом апреле уже запускали в пробном режиме.
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