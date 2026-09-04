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Царьград

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Центробанк: оплата через Bluetooth в России достигла 86 млн операций

Центробанк: оплата через Bluetooth в России достигла 86 млн операций

Центробанк России сообщает о росте популярности оплаты по Bluetooth: с апреля по июнь россияне совершили 86 млн операций на 64 млрд рублей.

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