Повезло, что не было пешеходов – жесткое ДТП на Чапаева

Авария на перекрестке попала на видео, на месте ДТП работали сотрудники ГАИфото: стопкадр видео Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске около 12:56 в воскресенье.
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