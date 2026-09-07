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Производство вина во Франции упадёт до минимума за 30 лет

Производство вина во Франции упадёт до минимума за 30 лет

Минсельхоз Франции опубликовал первую оценку урожая винограда в 2026 году. По данным ведомства, производство вина в стране опустится ниже 34 миллионов гектолитров.

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