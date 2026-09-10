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Озерского пристава осудили за получение взятки от бандитов

Озерского пристава осудили за получение взятки от бандитов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Озерский городской суд вынес приговор бывшему врио начальника отдела по работе с юридическими лицами челябинского управления ФССП Виталию Рогозину.

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