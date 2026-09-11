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BMW готовит к серийному производству водородный iX5 с запасом хода 750 км

BMW готовит к серийному производству водородный iX5 с запасом хода 750 км

Запас водорода до 7 кг разместят в семи резервуарах высокого давления из углеродного волокна. Энергию для электромоторов будет вырабатывать топливный элемент третьего поколения, разработанный BMW совместно с Toyota.

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