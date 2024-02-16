OpenAI выпустила новую нейросеть Sora для генерации видео

Фрагмент из видеоролика, созданного нейросетью Sora / © OpenAI Sora способна создавать целые видеозаписи продолжительностью до 60 секунд или расширять созданные видео, чтобы сделать их длиннее, следуя указаниям пользователя.
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