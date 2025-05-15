Эксперт рассказал, какую информацию можно узнать по крови

Кровь участвует во многих важных процессах в нашем организме. На многие патологические процессы в организме она реагирует изменением состава, поэтому даже простейшие лабораторные тесты помогают выявлять отклонения в работе различных систем и органов.
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