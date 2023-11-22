Минобороны России получило партию новых бомбардировщиков Су-34

Партию новеньких бомбардировщиков Су-34 получило российское оборонное ведомство. Об этом сообщает Ростех - самолеты из готовлены в Новосибирске на заводе Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в его состав.
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