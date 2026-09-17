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Как выбрать инвестиционную стратегию для гражданства Турции: практический разбор вариантов

Как выбрать инвестиционную стратегию для гражданства Турции: практический разбор вариантов

Когда речь заходит о получении гражданства Турции через инвестиции, первое, что приходит в голову, — это покупка недвижимости.

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