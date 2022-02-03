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Кубок IBU. Спринт. Дале убежит в гонку 2-м, Пащенко – 5-м, Томшин – 8-м, Поварницын – 32-м

Сегодня на шестом этапе Кубка IBU в чешском Нове Место пройдет мужской спринт. Кубок IBU по биатлону-2021/22 6-й этап Нове Место, Чехия Мужчины Спринт Начало – 16.

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