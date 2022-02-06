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Алексей Арестович назвал лучшим способом «сбросить» Минские соглашения всенародный референдум на Украине

Алексей Арестович назвал лучшим способом «сбросить» Минские соглашения всенародный референдум на Украине

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал всенародный референдум в стране лучшим способом «сбросить» Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

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