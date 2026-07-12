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Березовский возглавил «Спартак» Кострома, сохранив пост тренера вратарей. Он сменил Билялетдинова

«Спартака» из Костромы объявил о назначении Романа Березовского на пост главного тренера. При этом 51-летний специалист сохранил должность тренера вратарей клуба Лиги PARI, которую он занял в начале июня.

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