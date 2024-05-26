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Tencent: в Индии озадачены из-за появления Владимира Путина в Китае

Tencent: в Индии озадачены из-за появления Владимира Путина в Китае

В Индии внимательно следили за поездкой российского лидера Владимира Путина в Китай. Журналисты Tencent напомнили, что после переизбрания на посту президента РФ политик совершил свой первый заграничный визит именно в КНР.

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