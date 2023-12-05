Евросоюз продолжает импортировать нефтепродукты из российского сырья из третьих стран Наталья МарковаСегодня, 5 декабря, ровно год с введения Евросоюзом и рядом стран Запада ценового потолка для поставляемой по морю российской нефти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии