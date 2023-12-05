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Евросоюз продолжает импортировать нефтепродукты из российского сырья из третьих стран

Евросоюз продолжает импортировать нефтепродукты из российского сырья из третьих стран

Евросоюз продолжает импортировать нефтепродукты из российского сырья из третьих стран Наталья МарковаСегодня, 5 декабря, ровно год с введения Евросоюзом и рядом стран Запада ценового потолка для поставляемой по морю российской нефти.

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