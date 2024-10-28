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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бегиристайн о «Золотом мяче» Родри: «Полностью заслуженно. Это футболист без эго с исключительным уровнем»

Все в «Манчестер Сити» по праву будут очень горды сегодня. Родри – наш первый обладатель этой награды, и он полностью заслуживает этой чести.

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