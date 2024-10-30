Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Разрешать нужно всем религиям....  В школах будут: евреи- с пейсами и в шляпах., мусульмане- в хиджабах, индийцы в са...Сенатор ответил н...
  • анатолий панов
    Слушать этого  флюгера,  только время терять.Вучич раскрыл поз...
  • Сергей Oблезов
    Полный МИД демагогов! Плевать они хотели на ваши правовые оценки! Врага надо бить по полной программе, смеются над вами!Захарова: Москва ...

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт участников СВО

Представитель МВД пояснила, что сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы, присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх