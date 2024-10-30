Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт участников СВО

Представитель МВД пояснила, что сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы, присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой.
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