Стал оранжевым: в Крыму у ребенка диагностировали желтуху из-за мандаринов

В Республике Крым у ребенка проявились признаки желтухи после того, как он переел мандаринов. После новогодних праздников в больницу Евпатории обратились родители четырехлетнего мальчика с необычными жалобами.
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